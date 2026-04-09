245 школьниц в Удмуртии учатся по программе «Традиционное воспитание девушек»

По программе «Традиционное воспитание девушек 5–9 классов» в Удмуртии обучается 245 учениц в девяти школах. Об этом стало известно после выездного заседания общественного совета при Госсовете республики и Союза православных женщин, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Основная цель программы — духовно-нравственное, социально-гуманитарное и эстетико-художественное развитие девушек. В рамках дополнительного образования, то есть вне основной школьной программы, учащиеся изучают девять предметов»,— подчеркнула директор школы №91 Марина Дягилева.

В программу дополнительного обучения входят предметы: «Основы нравственности», «Выдающиеся женщины в истории России», «За жизнь», «История моды», «Понимание искусства», «Флористика», «Искусство кулинарии», «Основы мозаичного искусства», «История свадебных традиций и танцев народов России».

Во время заседания общественный совет подчеркнул обеспокоенность дефицитом кадров в школах, неоднозначное восприятие в обществе раздельного воспитания мальчиков и девочек, а также отсутствие направленности на реализацию программы в смешанных классах.

Напомним, «Традиционное воспитание девушек 5–9 классов» запустили в 2024 году в четырех школах Ижевска. Программа предусматривает раздельное обучение — в спецклассы набираются только девочки.

Ранее авторы программы допобразования заявляли, что обучение позволит девушкам «реализовать себя как хранительниц семейных русских народных традиций, оставаясь при этом частью современного общества». Ожидается, что по завершении обучения воспитанницы будут знать основы духовно-нравственных ценностей, осознавать роль женщины в историческом и современном контексте и ориентироваться на педагогическое или медицинское образование.

