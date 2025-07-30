Школьниц научат хранить семейные ценности

В восьми школах Удмуртии с нового учебного года будут вести программу «Традиционное воспитание девушек» для учениц 5-9 классов. Ранее таких школ было только четыре. Школьницам будут преподавать морально-нравственные и декоративно-прикладные дисциплины. Выездные занятия, среди прочего, включают посещение храмов и участие в богослужениях. Авторы программы допобразования заявляют, что обучение позволит девушкам «реализовать себя как хранительниц семейных русских народных традиций, оставаясь при этом частью современного общества». Эксперты связывают расширение проекта с федеральным трендом на духовно-нравственное воспитание и активностью религиозных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель удмуртского реготделения «Союза православных женщин» Ольга Новгородцева презентует программу «Традиционное воспитание девушек 5-9 класса» в Тимашевске Краснодарского края.

Фото: Ольга Новгородцева, VK Председатель удмуртского реготделения «Союза православных женщин» Ольга Новгородцева презентует программу «Традиционное воспитание девушек 5-9 класса» в Тимашевске Краснодарского края.

Фото: Ольга Новгородцева, VK

Количество школ Удмуртии, включенных в программу «Традиционное воспитание девушек 5-9 класса», в 2025-2026 учебном году вырастет с четырех до восьми, сообщила во «Вконтакте» автор программы, председатель реготделения «Союза православных женщин» Ольга Новгородцева. К проекту также подключится одна из школ Краснодарского края. Сейчас министерство образования Удмуртии проводит методическую проверку программы.

Программа дополнительного образования стартовала в сентябре 2024 года. К проекту были подключены ижевские школы №42, №78, №91 и №74. Всего в классы традиционного воспитания в 2024-2025 учебном году поступило 90 пятиклассниц. Программа предусматривает раздельное обучение: в спецклассы набираются только девочки.

В администрации Ижевска «Ъ-Удмуртия» сообщили, что в настоящее время идет организационно-подготовительная работа по формированию этих классов. Госпожа Новгородцева и директора школ—участников проекта отказались от комментариев.

Источник «Ъ-Удмуртия» из образовательной сферы рассказал, что новыми участниками проекта станут три ижевские и ягульская районная школы. В Ижевске в классы традиционного воспитания наберут еще 250 воспитанниц.

Помимо базовых школьных предметов программа включает девять дополнительных, следует из презентации программы. В их число входят три морально-нравственные дисциплины: основы нравственности, выдающиеся женщины в истории и курс «За жизнь». Последний учебный предмет «включает в себя беседы с врачами, с представителями разных профессий, в том числе и со священнослужителями, просмотры фильмов и спектаклей на тему семейных традиций, экскурсии по родному краю»,— уточняет госпожа Новгородцева на своей странице во «ВКонтакте». Кроме того, предусмотрено шесть декоративно-прикладных направлений: флористика, основы мозаики, понимание искусства, а также история моды, танца и кулинарии.

Источники «Ъ-Удмуртия» рассказали, что среди спикеров морально-нравственных дисциплин есть православные психологи, священнослужители и участники СВО, а также женщины-бизнесмены и спортсмены. Преподаватели дисциплин, ранее не имевшие педагогического образования, для проведения занятий с ученицами прошли дополнительные курсы.

Одним из спикеров курса «За жизнь» является митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. В рамках выездных занятий морально-нравственного блока школьницы посещают как предприятия и музеи, так и православные храмы, принимают участие в богослужениях.

Госпожа Новгородцева на странице во «ВКонтакте» рассказала, что проект позволит девушкам «реализовать себя как хранительниц семейных русских народных традиций, оставаясь при этом социально адаптированными в современном обществе». Программа презентуется в городах Удмуртии и России.

Аналогичный проект с сентября запускается в Глазове на базе школы №1. Класс «художественно-эстетического образования» для девочек открывается при поддержке глазовской епархии. Еще один проект при поддержке РПЦ действует на базе ижевской школы №93 — это классы со смешанным обучением «с изучением основ православной культуры». Обучение по программе допобразования проходит на базе Духовно-просветительского центра при Ижевской епархии.

Директор центра развития компетенций детей «Открытая Школа» Марианна Данилова связала реализацию программы традиционного воспитания в Ижевске с федеральным трендом на духовно-нравственное воспитание и активностью религиозных организаций.

«Минпросвещения РФ продвигает концепцию “воспитания как системообразующего элемента” с 2020 года. На региональном уровне, в том числе в Удмуртии, проще апробировать такие инициативы благодаря более высокому уровню доверия к религиозным и общественным структурам. Есть и реальный родительский запрос – семьи, которые придерживаются традиционного образа жизни, хотят, чтобы школа отражала их ценности»,— сказала госпожа Данилова.

По мнению директора лицея, программа может представлять ценность для определенной группы семей при условии добровольности участия, привлечения дипломированных педагогов и психологов и подхода к развитию детей как целостных личностей, а не только прилежных домохозяек. «Если же фокус смещается в сторону жестких гендерных ролей — это ограничивает будущее девочек. Если в программе нет пространства для критического мышления, выбора, личной свободы, то это уже не воспитание, а форма идеологического давления»,— считает спикер.

Сексолог, психолог Александра Демина считает, что в мусульманских регионах подобные программы способствуют формированию национальной идентичности. В Удмуртии же, по ее словам, основной упор сделан именно на традиционные ценности.

«Очевидно, что воспитательную часть во взаимодействии с подрастающим поколением в последние годы взяли на себя интернет и социальные сети. Таким образом, у родителей и педагогов через внедрение таких программ как будто появляется шанс большего влияния на молодые умы»,— добавила госпожа Демина.

Со ссылкой на российские и зарубежные исследования Марианна Данилова отмечает, что на сегодняшний день нет однозначных доказательств, что раздельное обучение мальчиков и девочек улучшает академические результаты. Аналогичного мнения придерживается госпожа Демина.

«Тем не менее, есть и сторонники раздельного подхода. Например, американский семейный психолог, доктор Леонард Сакс в своих работах отмечает, что в определенных условиях девочки могут добиваться лучших результатов по естественнонаучным предметам и математике, если обучаются без давления со стороны противоположного пола»,— добавляет Марианна Данилова.

При этом эксперты сходятся во мнении, что совместное обучение способствует большей социальной адаптации, формированию навыков взаимодействия и снижает уровень гендерных стереотипов.

«В смешанных классах дети учатся взаимодействовать с представителями обоих полов, что помогает им развивать коммуникативные навыки, эмпатию и понимание гендерных различий. В будущем им придется жить и работать в смешанном обществе, и ранний опыт общения помогает адаптироваться»,— заключила госпожа Демина.

Дмитрий Горбунов