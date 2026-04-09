Школу в Вишневогорске за 1 млрд рублей достроит курганская компания

Комитет ЖКХ и строительства администрации Каслинского округа заключил контракт на строительство школы на 500 учащихся в поселке Вишневогорск за 1 млрд руб. с ООО «Арагацстрой» (Курган), указано на портале госзакупок. С предыдущим подрядчиком договор расторгли.

Компании необходимо будет построить само здание учреждения, оборудовать его технической инфраструктурой, смонтировать стадион и заняться благоустройством территории вокруг школы. Первый подрядчик выполнил работы на 91,5 млн руб., что соответствует 9,4% стоимости контракта. Учреждение в будущем планируется использовать как проект повторного применения, то есть при строительстве новых зданий его архитектурные и технические особенности скопируют.

Изначально закупку на возведение здания школы проводили в марте 2025 года. В торгах победила компания ООО «Энергостандарт», предложив выполнить работы за 978,2 млн руб. При расторжении контракта в одностороннем порядке в октябре 2025 года цена уменьшилась до 970,7 млн руб. Договор разорвали, поскольку организация не соблюдала сроки. ООО «Арагацстрой» предложило выполнить работы за 1 млрд руб., снизив стоимость от начальной цены на 33,1 млн руб. Исполнить контракт необходимо до конца 2028 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арагацстрой» зарегистрировано в Кургане в 2008 году. Владельцем и генеральным директором является Карен Минасян. Выручка компании за 2025 год составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 28,4 млн руб. В портфеле подрядчика находится 327 контрактов на ремонт и строительство соцобъектов в разных регионах страны.

