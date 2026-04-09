Собянин рассказал об изменениях в работе московского транспорта на Пасху

В дни пасхальных праздников общественный транспорт в Москве будет работать в измененном режиме. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на Пасху — 12 апреля — метро и Московское центральное кольцо (МЦК) открыты для пассажиров до 2:00. Кроме того, 150 наиболее востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 3:30, 18 постоянных ночных маршрутов сохранятся.

На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут ходить дополнительные автобусы до 14 кладбищ. На Радоницу (21 апреля) дополнительно запустят автобусы до 11 кладбищ, уточнил Сергей Собянин. Полную информацию можно посмотреть на сайте Дептранса Москвы.