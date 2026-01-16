За 2025 год белгородцы уплатили свыше 276 млрд рублей налогов

По итогам 2025 года в консолидированный бюджет России от налогоплательщиков Белгородской области перечислено свыше 276,1 млрд руб. налогов и сборов. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

В федеральный бюджет зачислено 130 млрд рублей, что соответствует 47,1% от общей суммы. В консолидированный бюджет области направлено 146,1 млрд рублей, или 52,9% всех доходов казны.

Основной объем поступлений обеспечили три ключевых налога. Наибольшая доля пришлась на НДС — 75,5 млрд руб., или 27,3% от общей суммы. Поступления НДФЛ составили 69,2 млрд руб. (25,1%). Налог на прибыль организаций обеспечил 62,5 млрд руб., что соответствует 22,7% общего объема.

Отдельно отмечается рост поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды. За 2025 год они достигли 109,1 млрд руб., увеличившись на 15,3 млрд руб., или на 16,3%, по сравнению с показателем 2024 года.

В декабре стало известно, что жители Орловской области с января по ноябрь 2025 года перечислили в консолидированный бюджет РФ 57,5 млрд руб. налогов.

Кабира Гасанова