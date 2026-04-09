Бывшему замначальника управления Минобороны Васенину дали шесть лет за взятку

Тверской суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны России Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении особо крупной взятки, сообщила пресс-служба СКР.

По данным следствия, будучи замначальника УИСП, Олег Васенин договорился с руководителем компании «Транслом» Олегом Паниным, что за взятки ведомство не будет следить за исполнением заключенного контракта по переработке устаревшей техники и ненужных металлоконструкций. Васенин получил взятку в размере 19,9 млн руб. за попустительство компании «Транслом», из-за чего был похищен металлолом на 80 млн руб. Свою вину Олег Васенин признал.

Васенину также назначили штраф в размере 19,9 млн руб. и лишили его права занимать должности в госуправлении, госкорпорациях, органах местного самоуправления на пять лет. На имущество Васенина по ходатайству военного следователя суд наложит арест на сумму более 230 млн руб.

