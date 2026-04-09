В Чите арестовали внештатного корреспондента СМИ-иноагента «Радио Свобода»

Суд в Чите арестовал внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа» («Радио Свобода», признано иноагентом и нежелательной в РФ организацией) по делу о госизмене, следует из сообщения пресс-службы ФСБ. 1 апреля издание «Чита.ру» со ссылкой на источник сообщало о задержании 65-летнего Александра А. по подозрению в госизмене.

По данным ФСБ, арестованный гражданин 1960 года рождения предоставил Службе безопасности Украины (СБУ) данные об одном из объектов критической инфраструктуры региона. «Полученные спецслужбами Украины сведения были использованы для проведения компьютерных атак на указанные объекты, что временно затруднило исполнение органами власти региона своих обязанностей»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.

Мужчина также вступил в «подконтрольное СБУ» Telegram-сообщество «в целях помощи украинской стороне». Там он передал информацию о местном печатном СМИ, которое освещает события в зоне спецоперации.

Во время обыска у мужчины изъяли средства вычислительной техники и связи. В них содержалась информация, подтверждающая его деятельность против безопасности России, отмечается в релизе ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК («Госизмена»).

По данным «Чита.ру», в 2014 году Александр А. возглавлял читинское отделение партии «Западный выбор». В 2006–2009 годах занимался редактурой и переводом текстов как ИП. По данным «Читы.ру», задержанный писал для заблокированных в России ресурсов.