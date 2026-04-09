Прокуратура проверит информацию о застрявшей скорой под Рыбинском

Рыбинская городская прокуратура начала проверку по информации о застрявшем в грязи автомобиле скорой помощи на дороге Тихменево — Будихино — Чудиново. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Фото: Скриншот видео из соцсетей

По информации из соцсетей, 1 апреля бригада скорой не смогла выехать из деревни Будихино, так как колеса автомобиля увязли в грязи, а задний мост был вырван. На помощь приехала машина МЧС, которая вытянула скорую и, по сообщениям очевидцев, «тащила ее с тяжелым больным до Рыбинска» в больницу.

Прокуратура намерена оценить, как исполнялись требования законодательства о транспортной доступности, содержании и ремонте дороги.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— добавили в надзорном ведомстве.

Алла Чижова