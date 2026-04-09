Из Челябинска в Батуми с июня запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания Red Wings с июня начнет осуществлять прямые рейсы из Челябинска в Батуми (Грузия). Они включены в летнее расписание до октября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылет самолетов из Челябинска в Батуми запланирован по понедельникам и четвергам. Первый авиарейс по этому маршруту стартует 11 июня. Согласно данным с сайта «Авиасейлс», стоимость билета на эту дату составляет от 16,6 тыс. до 17 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале апреля челябинский аэропорт имени Курчатова перешел на летнее расписание. В этом сезоне доступно 13 прямых авиарейсов по России, еще восемь — в страны СНГ и дальнего зарубежья.

