«Металлург» 9 апреля сыграет первый матч в четвертьфинале Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» 9 апреля встретится с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Это первый матч южноуральцев в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Матч состоится на домашней арене «Металлурга». Всего с «Торпедо» магнитогорцы сыграют четыре матча — 9, 11, 13 и 15 апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина после победы над «Сибирью» из Новосибирска. Всего в серии магнитогорцы одержали четыре победы из пяти над соперником.

Ольга Воробьева