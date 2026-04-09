В Глазовском районе Удмуртии подтопило проезд под железнодорожным мостом
Проезд под железнодорожным мостом на дороге Качкашур—Семеновский в Удмуртии закрыт из-за частичного подтопления в паводок. Об этом сообщает пресс-служба местного территориального отдела.
«Транспортная логистика в период закрытия движения под путепроводом проходит через город Глазов»,— говорится в сообщении.
Напомним, с 30 марта в Удмуртии началось весеннее половодье. По последним данным, паводок затронул более 180 придомовых территорий, два низководных моста и часть автодороги.