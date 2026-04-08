Паводок в Удмуртии затронул более 180 придомовых территорий

Число подтопленных придомовых территорий в Удмуртии за сутки увеличилось до 184 участков в семи поселениях. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, также подтоплены два низководных моста и часть автомобильной дороги.

Больше всего таких участков в Игринском районе — 98 в поселке Игра и два в деревне Лоза. В поселке Кизнер подтоплены 50 объектов, в селе Яган — 19. Еще 12 участков подтоплены в поселке Ува, два — в селе Нылга. В перечень также вошла одна придомовая территория в селе Селычка.

Подтопленными остаются низководные мосты в деревне Ворца и около деревни Гуляево, а также участок дороги Полом—Поломское.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. К противопаводковым работам готовы 3,5 тыс. человек, более 1,2 тыс. единиц техники и несколько БПЛА, 150 плавсредств и не менее 70 пунктов временного размещения.

Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).