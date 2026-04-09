В Петербурге и Ленобласти закрыли 47 детсадов из-за вспышки сальмонеллеза

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области временно остановлена работа 47 детских садов сети «Эрудит» из-за выявленного очага сальмонеллезной инфекции среди детей и сотрудников. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении самих учреждений, а также компаний, отвечающих за организацию питания и поставку продуктов, — ООО «Альфа групп» и ООО «Лидер групп». Проверки показали серьезные нарушения санитарных норм.

В результате деятельность трех производственных площадок «Альфа групп» была временно запрещена, а материалы переданы в суд. Судебным решением работа компании «Альфа групп», зарегистрированной в Ленинградской области, приостановлена на 30 суток с момента введения ограничений.

Лабораторные исследования выявили сальмонеллу в мясе цыплят-бройлеров, произведенного АО «Василевская птицефабрика» в Пензенской области. Из оборота изъяли свыше 500 кг зараженной продукции. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.

