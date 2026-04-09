Ветераны Челябинской области получат выплаты до 50 тыс. рублей ко Дню Победы

В Челябинской области ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 9 мая перечислят праздничные выплаты в размере 10 тыс. и 50 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на портале правовой информации.

Выплата ко Дню Победы назначается автоматически. Материальную помощь в размере 10 тыс. руб. направят южноуральцам, проработавшим в тылу во время войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд, а также супругу или супруге умершего ветерана или инвалида войны.

Выплату в размере 50 тыс. руб. выделят инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто. Эту же сумму получат челябинцы, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя».

