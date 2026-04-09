Kyodo: Япония высвободит 20-дневный запас нефти из-за недоверия к перемирию в Иране

Власти Японии рассматривают возможность высвобождения в мае запасов нефти, которых должно хватить примерно на 20 дней. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Правительство Японии пришло к выводу, что безопасное возобновление судоходства по Ормузскому проливу остается под вопросом, и стремится стабилизировать ситуацию за счет дополнительного высвобождения нефти, утверждают собеседники агентства.

Япония начала поэтапно высвобождать запасы нефти с 16 марта, сообщала премьер-министр Санаэ Такаити. Сначала страна высвобождала частные резервы, затем — национальные. Госпожа Такаити заявила 7 апреля, что власти смогут удовлетворить внутренние потребности страны как минимум до конца 2026 года. По ее словам, Япония также ищет альтернативные варианты закупок нефти в обход Ормузского пролива.