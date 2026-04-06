В Белгородской области в результате атак ВСУ повреждены еще 229 домов и квартир

За неделю с 30 марта по 5 апреля в результате обстрелов и ударов БПЛА на территории Белгородской области повреждения получили 229 домов и квартир. Восстановить за то же время удалось 304 жилых объекта. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 6 апреля в своем Telegram-канале.

По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, в областном центре пострадали 17 помещений и 37 автомобилей. В то же время получены расписки, подтверждающие завершение работ на 62 объектах при плане в 60. На этой неделе планируется отремонтировать еще 60 домов и квартир. Всего в работе сейчас находятся 257 домовладений и 441 квартира.

В Белгородском округе за прошедшую неделю полностью восстановлено 26 объектов. Повреждены 23 жилых помещения и 43 машины.

На территории Шебекинского округа завершили 178 объектов, закрыли контур на четырех. Выявлены 95 пострадавших домов и квартир, а также 51 поврежденный автомобиль.

В Грайворонском округе восстановили 20 домов и квартир. За неделю повреждения зафиксированы по 88 жилым помещениям и 35 машинам.

Расписки по четырем домовладениям получены в Борисовском округе. За неделю повреждения выявлены по 15 авто.

Шесть жилых помещений отремонтировали в Валуйском округе. Там за минувшую неделю пострадал один дом.

В Краснояружском округе расписки получены по восьми домам. В список поврежденных внесли пять жилых помещений и три машины.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, всего с начала СВО в регионе был поврежден 54 161 жилой объект. За это же время восстановлено 48 562 дома и квартиры.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня, 6 апреля, господин Гладков сообщил на еженедельном оперативном совещании, что украинские беспилотники атаковали здание администрации города Грайворон. Главе муниципалитета Дмитрию Панкову поручено перевести сотрудников администрации на удаленный формат работы до конца этой недели.

Денис Данилов