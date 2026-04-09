Роботы-гуманоиды начнут работать на стройках Екатеринбурга

Член экспертного совета при минэкономики Свердловской области, генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер намерен закупить роботов-гуманоидов в Китае для использования на строительных площадках Екатеринбурга, об этом он сообщил ОТВ.

Господин Городенкер планирует посетить китайские предприятия и стройплощадки, чтобы изучить работу роботов. По его словам, гуманоиды уже выполняют превентивные задачи на объектах и назвал использование труда роботов «очень перспективным направлением».

Как считает девелопер, роботы экономически эффективнее наемных рабочих, так как они работают быстрее и качественнее. Он ожидает, что со временем стоимость роботов снизится, а цена человеческого труда вырастет из-за дефицита кадров в России. «Вопрос, конечно, экономики труда, но в будущем роботы точно будут вытеснять человеческий труд, простой превентивный труд со стройплощадки. Из года в год роботы будут стоить дешевле, а человеческий труд будет дороже, потому что людей не хватает, как минимум, в России, благодаря нашей миграционной политике. Поэтому чем больше производится роботов, тем они дешевле»,— сказал он.

Последние два года дефицит кадров был одной из главных проблем для уральских предприятий многих отраслей, в том числе строительной. По данным экспертов, причин для сохранения дефицита несколько. В частности, снижение числа мигрантов, демографический спад, непривлекательность сферы с точки зрения построения карьеры для молодежи и иностранной рабочей силы, которые предпочитают более комфортные сферы, в частности, курьерскую службу или службу такси.

