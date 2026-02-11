Минпромторг выступил за сохранение скидок на маркетплейсах

Минпромторг РФ выступил за сохранение скидок на товары со стороны маркетплейсов, заявил глава министерства Антон Алиханов. Однако, по его словам, необходимо получить согласие на предоставление таких акций у продавцов.

«Скидки за счет маркетплейса возможно и нужно сохранить… нужно получать прямое, явное согласие владельцев товара на такого рода скидки»,— сказал министр на заседании комитета Госдумы (цитата «РИА Новости»). Он отметил, что мера важна для сохранения разных форматов торговли.

В ноябре прошлого года руководители пяти крупнейших банков России направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и менять цены в зависимости от того, какой картой покупатель оплачивает товар. Маркетплейсы назвали инициативу абсурдной. Президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта найти для него справедливое решение.