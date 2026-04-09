В Магнитогорске задержали замдиректора колледжа по подозрению во взяточничестве

Правобережный межрайонный следственный отдел Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора колледжа. Задержанного подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в июне 2025 года сотрудник учреждения получил от местной жительницы взятку в размере 50 тыс. руб. Взамен замдиректора помог зачислить ее сына в колледж, несмотря на отсутствие у абитуриента необходимого проходного балла.

Горожанина задержали оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Факт получения вознаграждения задокументирован. Решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска