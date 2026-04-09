ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках первого матча финала Кубка России пути РПЛ в Москве разошелся миром с московским «Динамо». Игра закончилась со счетом 0:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В начале встречи активнее выглядели южане, однако спустя время столичный клуб имел подходы к чужим воротам. В перерыве у гостей произошли сразу три замены. На поле появились Джон Кордоба, Диего Коста и Джованни Гонсалес. Во второй половине соперники играли на встречных курсах, но им никак не удавалось подобрать ключ к воротам.

На исходе основного времени подопечные Мурада Мусаева остались в меньшинстве: Александр Черников грубо сыграл в чужой штрафной площади, за что получил красную карточку от главного арбитра Ивана Абросимова. Незадолго до финального свистка форвард «Динамо» Константин Тюкавин отправил мяч в ворота гостей, но гол был отменен из-за офсайда. В оставшееся время счет на табло не изменился. В итоге — ничья 0:0.

Ответная встреча пройдет 5 мая в Краснодаре, где и определится победитель этапа. Следующий матч в рамках РПЛ южане проведут 12 апреля на выезде против «Зенита». После 23 туров будущий соперник имеет в активе 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев