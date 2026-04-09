Херсонская область почти полностью обесточена

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте и «делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома». Причины отсутствия электричества неизвестны.

Вчера вечером часть Херсонской и Запорожской областей осталась без электроэнергии из-за дефицита мощности в энергетической системе. В «Херсонэнерго» говорили, что частично или полностью приостановлена подача электричества в Новотроицком, Чаплынском, Ивановском, Верхнерогачикском, Горностаевском и Каховском муниципальных округах.