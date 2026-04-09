Дело экс-работника завода железобетонных изделий о подкупе рассмотрят заново

Суд кассационной инстанции передал дело бывшего начальника цеха реализации завода железобетонных изделий (ООО «ЖБИ74») о коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) на новое рассмотрение. Причиной стало смягчение приговора в апелляционной инстанции, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что в 2018-2021 годах сотрудник завода получил коммерческий подкуп в размере 1,6 млн руб. от представителей ООО «ТК Восток-Холдинг». Взамен он содействовал в заключении договора перевозок и оказывал дальнейшее покровительство при исполнении и оплате соглашений.

Курчатовский районный суд Челябинска в июне 2025 года приговорил фигуранта к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 3,2 млн руб. и конфискации полученных средств в доход государства. Суд апелляционной инстанции изменил наказание, признав исключительными установленные смягчающие обстоятельства. Обвиняемый должен был провести в колонии четыре года. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала кассационную жалобу. Суд передал дело на новое рассмотрение.

Виталина Ярховска