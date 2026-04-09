Забайкальцу дали 12 лет за канал в Telegram с террористическими постами

Второй восточный окружной военный суд приговорил жителя Забайкалья к 12 годам лишения свободы за публикацию в Telegram текстов и материалов террористического содержания. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

«Установлено, что фигурант вступил в контакт с участником международной террористической организации, запрещенной на территории России. По заданию последнего он создал в мессенджере Telegram общедоступный канал, в новостной ленте которого публиковал тексты и материалы террористического содержания»,— заявили в УФСБ (цитата по ТАСС). Житель Забайкалья также размещал в своем канале реквизиты криптокошельков для финансирования террористов, утверждают в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Из 12 лет забайкалец три года пробудет в тюрьме, а оставшуюся часть будет отбывать в колонии строгого режима.