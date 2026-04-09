Жителя Южноуральска осудят за подготовку к подрыву знакомых

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Южноуральска. Его обвиняют по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, житель Челябинской области, страдающий хроническим психическим расстройством, испытывал беспричинную неприязнь к бывшей учительнице, двум одноклассникам и двум коллегам. Он решил убить их с помощью самодельного взрывного устройства с ядовитыми свойствами. Довести задуманное до конца гражданин не смог, так как его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области.

Фигурант находится под стражей.

Виталина Ярховска