Бывшему первому замначальника челябинского ГУФСИН продлили срок в СИЗО

Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему первому заместителю начальника ГУФСИН РФ по Челябинской области Сергею Бульчуку, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он останется в СИЗО до 12 июля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты на заседании 8 апреля просили смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Однако суд отклонил ходатайство стороны защиты.

Под стражей до 12 июля также остался представитель коммерческой организации, обвиняемый в даче взятки сотруднику ГУФСИН.

Сергея Бульчука задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в ноябре 2025 года. Вместе с ним под подозрение попали начальник управления собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева.

Источник «Ъ-Южный Урал» сообщал, что руководители челябинского ГУФСИН использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения.

Ольга Воробьева