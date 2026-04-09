Проезд на девяти дорогах в Новосибирской области ограничен из-за подтопления

В Новосибирской области по состоянию на утро 9 апреля на девяти дорогах временно ограничен проезд транспорта. Всего на дорожной сети региона зафиксировано 63 случая перелива и подтопления талыми водами, сообщает пресс-служба территориального управления автодорог.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация складывается в Коченевском, Краснозерском, Купинском, Болотнинском и Чулымском районах. На этих территориях из-за разлива воды временно ограничен проезд транспорта.

В некоторых местах зафиксирован размыв полотна.

