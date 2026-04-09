В Кургане без воды остались пять микрорайонов и три поселка

В центре Кургана из-за аварии на очистных сооружениях без холодной воды остались пять микрорайонов и три поселка, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Подача ресурса временно прекращена в дома микрорайонов Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Теплый стан, поселков Придорожный, Лесной, Смолино. В центре города в сети холодного водоснабжения понижено давление, и вода может не доходить до верхних этажей. Специалисты компании работают на месте.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все