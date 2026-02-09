Папа римский не посетит США в этом году

Папа римский Лев XIV в 2026 году не поедет с апостольским визитом в США. Об этом заявил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, опровергнув слухи о возможной поездке. Как сообщает католическое издание Crux, многие американские католики ожидали, что в год, когда отмечается 250-летие независимости США, родины нынешнего понтифика, он такой визит совершит.

В пресс-службе Ватикана отметили, что ожидать апостольского визита в США стоит ожидать не ранее 2027 года. В текущем году у папы Льва XIV запланированы визиты в разные страны Африки и Южной Америки. В рамках африканской поездки, намеченной на весну, понтифик намеревается посетить Экваториальную Гвинею, Анголу, Камерун и Алжир. Поездка в Южную Америку может состояться осенью, понтифик должен побывать в Аргентине, Уругвае, а также в Перу, где он на протяжении 20 лет был миссионером, священником и епископом. Есть вероятность, что летом папа римский посетит Испанию, однако официальных подтверждений этому пока нет.

Алена Миклашевская