Над Кубанью и другими регионами ночью сбили 69 БПЛА

Над территориями Краснодарского края и других регионов РФ этой ночью ликвидировали 69 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 8 апреля до 07:00 9 апреля. Беспилотники сбили над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в поселке Саук-Дере Крымского района из-за падения обломков БПЛА погиб местный житель, который в этот момент находился на балконе многоквартирного дома.

