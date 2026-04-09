Японская Mitsui OSK рассказала о планах по отправке судов в Ормузский пролив

Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines Ltd. тщательно изучит детали соглашения о прекращении огня между США и Ираном и его реализацию, прежде чем разрешить своим судам проходить Ормузский пролив. Об этом в интервью Bloomberg рассказал президент компании Джотаро Тамура.

«Как это реализуется в воде — это то, что нам действительно нужно понять»,— приводит его слова агентство Bloomberg. Mitsui OSK владеет 900 судами и входит в число крупнейших судоходных компаний в мире.

Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на военную операцию США и Израиля, которая началась 28 февраля. Приостановка судоходства через пролив привела к топливному кризису в большинстве стран Азии, включая Японию, которая закупает 90% импортируемой нефти в странах Персидского залива.

Вместе с тем Bloomberg передает, что к Ормузскому проливу подошли два китайских судна, полностью загруженных нефтью. Они принадлежат компаниям Cosco Shipping и Hainan Herong Shipping Co. Агентство допускает, что танкеры могут первыми пройти через переправу после ее разблокировки.

Эрнест Филипповский