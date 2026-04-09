«Ведомости»: число неисправных грузовых вагонов на сети РЖД выросло до 158 тысяч

Количество неисправных и вовремя не отремонтированных грузовых вагонов на сети РЖД к концу февраля 2026 года достигло 158 тыс. единиц, что составляет 11% общего парка. Об этом говорится в материалах Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которыми ознакомились «Ведомости».

На конец первого полугодия 2025 года таких вагонов было 86 тыс. штук. Сейчас из всех длительно отставленных от движения вагонов порядка 80% приходится на нерабочий парк, отмечает ИПЕМ. В результате оперативного резерва вагонов, которые можно было бы использовать при локальном дефиците в регионах погрузки, не стало, подчеркивает институт.

Сокращение ставок аренды подвижного состава в 2025 году примерно на 70% привело к тому, что операторы стали сокращать бюджеты на ремонт вагонов. По оценке ИПЕМ, ежемесячные объемы ремонта сократились с 38-39 тыс. в конце 2024 года до 20-23 тыс. штук к началу 2026 года. При этом в марте 2026 года количество плановых ремонтов выросло в полтора раза с начала года примерно до 30 тыс. штук.

По прогнозу ИПЕМ, дефицит исправных грузовых вагонов для перевозок на станциях погрузки наступит уже в апреле-мае. В первую очередь это коснется полувагонов и нефтебензиновых цистерн. В РЖД отмечают, что за февраль-март уже вывели из отстоя 16,8 тыс. вагонов, чтобы создать запас под грузовую базу.