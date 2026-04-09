«Дифференциация — интересный инструмент, направленный на повышение демографии»

Правительство России обсуждает идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей и увеличить ее лимиты. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность поднять лимит с 6 до 8 млн руб. По словам господина Хуснуллина, в крупных городах покупка квартиры за 6 млн руб. становится все более затруднительной, особенно при увеличении числа детей в семье. О том, как новые изменения могут повлиять на рынок недвижимости Краснодарского края, рассказала руководитель ипотечного отдела «Инсити девелопмент» Алена Мухаметуллина.

Алена Мухаметуллина

«В целом, пока мы не видим окончательного решения и факторов, влияющих на ставку, кроме количества детей. Соответственно, пока предварительно не можем утверждать, что предложение простимулирует граждан купить недвижимость. Если при дифференциации ставки отменят возрастные и территориальные ограничения, то это значительно увеличит спрос на покупку; если нет, то прирост будет небольшим. Также Марат Хуснуллин заявил, что обсуждается повышение максимального лимита по семейной ипотеке с 6 до 8 млн руб., поскольку в ряде крупных городов приобрести жилье в рамках действующего ограничения уже затруднительно. Такая мера была бы очень полезной и позволила бы гражданам расширить площадь, возможно, купить дом или таунхаус.

В целом, дифференциация — достаточно интересный инструмент, направленный на повышение демографии, особенно для семей, где более двух детей. Очень хотелось бы снять территориальные ограничения для граждан с двумя детьми и более. В основном вопрос расширения жилплощади возникает, когда дети идут в школу, а это 7 и более лет. Мораторий наложен на крупные города с активным строительством жилых комплексов, то есть граждане, которые закладывают фундамент будущего своих детей, выбирают для покупки именно крупные города с возможностью получения высшего профессионального образования. Но сейчас они лишены такой меры государственной поддержки как льготная ипотека».