Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года

Российские и американские специалисты продлят работу первого модуля Международной космической станции (МКС) — функционально-грузового блока «Заря» — до 2032 года, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин. ФГБ «Заря» был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года.

«Планируется проведение аналогичных работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Звезда"»,— добавил господин Денискин в интервью «РИА Новости».

Глава центра указал, что специалисты непрерывно работают над служебными системами «Зари» и контролируют полеты модулей «Звезда» и «Наука». С технической точки зрения сроки эксплуатации российского сегмента МКС определяются состоянием незаменяемых в полете элементов модулей — корпусов, элементов двигательных установок, систем терморегулирования, тепловой защиты и электроснабжения.

Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, США и другие страны — до 2030-го. В 2028 году Россия должна начать строительство собственной орбитальной станции, которая, согласно планам, начнет автономный полет в 2030 году.