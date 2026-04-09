Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь пригласила предпринимателей острова к работе на континенте. Обращение последовало на очередной ведомственной пресс-конференции в ответ на вопрос о реакции острова на растущее качество производства на материке.

«Мы приветствуем тайваньских соотечественников и предприятия, желающие развиваться в континентальной части страны, углублять межбереговые обмены и сотрудничество и совместно вносить вклад в развитие национальной экономики», — сказала Чжу Фэнлянь (цитата по «Синьхуа»).

8 апреля в соцсетях Тайваня звучали призывы к наращиванию сотрудничества с континентом в промышленности после победы в чемпионате мира по мотогонкам китайского бренда мотоциклов ZXMoto.

По словам представителя канцелярии, все больше брендов и продукции из материковой части Китая, включая роботов, БПЛА, NEV-автомобили и мотоциклы, выходят на мировые рынки, завоевывая широкое признание. Тенденция основана на целостной производственной системе и индустриальной базе материковой части страны.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории. Власти Тайваня заявляют о своей независимости с 1949 года.

