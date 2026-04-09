«Известия»: с российского рынка может исчезнуть до трети наиболее дешевых шин

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Михаила Юрина в Минприроды и Росстандарт.

Министерство подтвердило газете планы по изменению технического регламента Таможенного союза в части установления предельного содержания определенных ПАУ в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов. Ужесточение требований приведет к постепенному вытеснению продукции, которая не соответствует экологическим и техническим нормам ЕАЭС, уточнили в ведомстве. Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже согласовали инициативу.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов в разговоре с изданием сказал, что доля небезопасных шин в России составляет 10-12%, среди импортируемых — 37-40%. По его словам, из-за замены компонентов может увеличиться средняя цена на резину в бюджетном сегменте. Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев уточнил, что шины с высоким содержанием ПАУ сосредоточены именно в бюджетном сегменте, который занимает около трети всего рынка.

