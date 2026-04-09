ФБР задержало высокопоставленного военнослужащего за передачу информации в СМИ

Директор ФБР Каш Патель заявил о задержании бывшего сотрудника командования спецопераций США (SOCOM). В публикации в социальной сети X господин Патель уточнил, что задержанный способствовал передаче секретной информации СМИ.

Глава ведомства поблагодарил за работу отдел контрразведки и шпионажа ФБР. Он также сообщил, что задержание послужит сигналом для всех потенциальных информаторов. «ФБР не потерпит тех, кто стремится предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности»,— добавил он.

Днем ранее аналогичные обвинения были предъявлены ветерану армии из Северной Каролины, 40-летней военнослужащей. По данным министерства юстиции США, переданная ею секретная информация легла в основу книги, в которой утверждалось о торговле наркотиками, убийствах и коррупции на военной базе.

Влад Никифоров