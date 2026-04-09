В Гаити остановлена регистрация избирателей на президентских выборах

Избирательный совет Гаити 8 апреля заявил в среду, что откладывает регистрацию избирателей на президентские выборы, первый тур которых назначен на 30 августа, а второй — на декабрь 2026 года. Как сообщает Reuters, решение связано с вопросами безопасности в стране.

В настоящее время более 1,4 млн человек, или 12% населения, не проживают в своих домах из-за действий вооруженных группировок объединенных в альянс, известный как «Вив Ансанм». Под их контролем находится большая часть столицы Порт-о-Пренс, а также некоторые центральные районы Гаити. Согласно статистике ООН, в прошлом году на Гаити погибло более 5900 человек, а более 2700 получили ранения.

В Гаити выборы не проводились с 2016 года. Последний президент страны, Жовенель Моиз, был убит в 2021 году. Сменявшие друг друга правительства неоднократно откладывали президентские выборы, ссылаясь на соображения безопасности. Временный Избирательный совет Гаити, которому поручено организовать выборы, был создан в сентябре 2024 года. Регистрация политических партий, которые готовы предоставить своих кандидатов, прошла с 1 по 12 марта этого года.

Влад Никифоров