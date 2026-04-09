Китай создал бюро для управления зарубежным госимуществом

Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР образовал специальное бюро для работы с госимуществом, находящимся за рубежом, сообщает агентство «Синьхуа».

Новому подразделению ставится задача руководить «процессом интернационализации» хозяйственной деятельности госпредприятий, которые находятся в его ведении. Также оно будет оптимизировать размещение и корректировать структуру их зарубежных активов, осуществлять за ними надзор. Помимо этого бюро призвано усилить работу по предотвращению и устранению рисков, связанных с инвестиционной и хозяйственной деятельностью за рубежом. В его обязанности входит урегулирование чрезвычайных и кризисных ситуаций.

Эрнест Филипповский