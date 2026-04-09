«Авангард» одержал «сухую» победу над ЦСКА в первом матче серии

Омский «Авангард» с «сухой» победы начал четвертьфинальную серию Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. 8 апреля на «G-Drive Арене» сибиряки выиграли со счетом 3:0.

Омичи провели по шайбе в каждом периоде. Дважды это сделал Константин Окулов (в первом, а также в третьем — в пустые ворота соперников) и один раз — Майкл Маклауд (во втором). При этом канадец забил в тот момент, когда его команда играла в меньшинстве.

«По ходу серии команды будут друг к другу адаптироваться, каждый матч — новая история. Но первый раунд показал, что мы можем подстраиваться под соперника»,— заметил после игры главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Второй матч пройдет также в Омске 10 апреля.

Валерий Лавский