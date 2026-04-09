Россию избрали в исполнительный совет ВПП ООН

Россию большинством голосов членов ЭКОСОС избрали в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на 2027–2029 годы. Россия обошла Польшу, которая также претендовала на место в совете от европейской группы.

«Избрание России в исполсовет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования»,— сказал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков (цитата по ТАСС).

Дипломат отметил, что Москва направляет ресурсы не только на экстренную поддержку регионов Африки, Азии и Латинской Америки, но и инвестирует в долгосрочные проекты, обеспечивающие устойчивую продовольственную безопасность в этих странах.