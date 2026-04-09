В секторе Газа погиб журналист Al Jazeera

Корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа. Телеканал сообщил, что по его автомобилю ударил беспилотник.

«Нападение на Мохаммеда Вишу знаменует собой еще один эпизод в серии преднамеренных преступлений, совершенных против журналистов. Это убийство стало частью опасной эскалации, направленной против работников СМИ»,— написано в заявлении Al Jazeera. Ответственность за гибель журналиста телеканал возложил на Израиль.

Как утверждает телеканал, убийство еще одного корреспондента свидетельствует о попытке «скрыть преступления, совершенные против гражданских лиц», а также «запугать журналистов и помешать им выполнять свои профессиональные обязанности». Всего с начала войны в секторе Газа погибли 11 сотрудников Al Jazeera.