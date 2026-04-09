МИД России: Москва не намерена затягивать возобновление переговоров по Украине

Россия не намерена создавать препятствия для возобновления переговорного процесса по Украине, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«В любом случае с российской стороны, я думаю, не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса»,— сказал господин Мирошник в разговоре с «Известями».

При этом посол по особым поручениям отметил, что ситуация может зависеть от того, кого США назначат для диалога с Ираном. По его словам, если переговорщики по Украине и Ирану будут одними и теми же лицами, это может несколько отсрочить процесс. Однако кардинальной преградой такой расклад не станет, добавил дипломат.

7 апреля президент США Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели и приостановить боевые действия для достижения итогового мирного соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что после достижения перемирия в Иране у властей США появится больше возможностей для переговоров по Украине.