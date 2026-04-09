В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты, об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика осуществляет регулярные рейсы в период с 08:30 до 20:00.

В настоящее время в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, в Геленджике действует опасность по БПЛА.

