В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты, об этом заявили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика осуществляет регулярные рейсы в период с 08:30 до 20:00.
В настоящее время в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, в Геленджике действует опасность по БПЛА.