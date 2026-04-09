Захарова: Россия заинтересована в полноценном участии Армении в ОДКБ

Россия заинтересована в возвращении Армении к полноформатной работе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как уточнила госпожа Захарова, юридически Армения остается полноправным членом организации со всеми правами и обязанностями. «Иного, как мы неоднократно подчеркивали, мы не видим... Конечно, мы заинтересованы в восстановлении армянской стороной своего полноформатного участия в деятельности общей для нас структуры безопасности»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с 2024 года. 4 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван запустит процедуру выхода из ОДКБ и ЕАЭС, если Москва решит повысить цены на поставляемый в республику газ. МИД Армении утверждал, что окончательное решение о выходе из ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана в Армении.

Мария Захарова не стала комментировать заявления о возможном выходе Армении из ОДКБ. Заявление Алена Симоняна она назвала эмоциональным. «Зачем давать оценки этим эмоциональным заявлениям? Думаю, это должны, в первую очередь, комментировать граждане Армении, потому что речь идет о тех людях, которые руководят жизнью граждан Армении, выстраивают будущее граждан Армении»,— добавила она.