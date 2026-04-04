В Армении назвали условие выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван запустит процедуру выхода из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, если Москва примет решение о повышении цен на поставляемый в республику российский газ. Он отметил, что такие разговоры не новость, и если повышение произойдет, Армения примет ответные меры, передает «Интерфакс».

Фото: Национальное собрание Республики Армения

При этом господин Симонян выразил уверенность, что до повышения цен вряд ли дойдет. По его словам, между лидерами двух стран состоялся очень хороший и эффективный разговор, который должен снять эту угрозу.

Поставками газа в Армению занимается «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» российского «Газпрома». За первое полугодие 2025 года объем поставок превысил 1,2 млрд куб. м. Топливо доставляется по газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье», который проходит через территорию Грузии. Его проектная мощность составляет 1,8 млрд куб. м в год.

1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлял, что Москва относится абсолютно спокойно к дискуссиям в Ереване о развитии отношений с Евросоюзом. При этом Владимир Путин предупредил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно — «вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера», сказал президент. Господин Пашинян с этими доводами согласился.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Никола Пашиняна поставили перед выборами».