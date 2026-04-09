Кадыров осудил удары Ирана по гражданским объектам арабских стран

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что чеченские подразделения могут выдвинуться в Иран для отражения возможного наземного наступления США. По словам господина Кадырова, это «вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля».

«Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но" — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни указал, что находится в братских отношениях с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайаном, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. «Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта»,— добавил он.