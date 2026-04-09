Лесопромышленные компании попросят у Мантурова мораторий на банкротства

Лесопромышленные компании подготовили обращение к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой ввести трехлетний мораторий на банкротство в отрасли. Авторы письма объясняют просьбу критическим истощением запаса прочности: суммарные убытки сектора за последние три года превысили 15 млрд рублей, а многие предприятия уже не справляются с налоговыми обязательствами. Копия проекта письма есть у «Ъ».

Ситуация усугубляется резким сокращением господдержки, указано в обращении. Объем экспортных субсидий к 2026 году сократился до 550 млн руб., когда в 2023 году на компенсацию расходов при экспорте продукции было выделено 7,6 млрд руб., при этом финансирование морских отгрузок из портов Северо-Запада полностью прекращено. Также факторами давления на бизнес стали падение мировых цен на древесину, укрепление рубля и двукратный рост стоимости логистики — с $30 до $70 за кубометр.

Чтобы не «добивать» отрасль штрафами и взысканиями, лесопромышленники просят не только запретить иски о банкротстве со стороны кредиторов, но и предоставить трехлетнюю рассрочку по налогам, накопленным на начало текущего года. В качестве дополнительных мер стабилизации бизнес предлагает зафиксировать ставки аренды лесов, наложить вето на повышение экспортных пошлин и вернуть понижающие коэффициенты на железнодорожные перевозки.

В правительстве признают сложность ситуации: по данным источников «Ъ», в Минпромторге уже обсуждается необходимость точечной поддержки предприятий, находящихся в наиболее критическом положении. Другие собеседники «Ъ» полагают, что компаниям могут пойти навстречу по ряду пунктов, чтобы предотвратить массовое банкротство.

