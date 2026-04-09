Кризис не выходит из леса

Как стало известно “Ъ”, лесопромышленники предлагают ввести мораторий на банкротство в отрасли на ближайшие три года. По мнению участников рынка, угрозы несут снижение цен, удорожание логистики и крепкий рубль. По данным источников “Ъ”, в правительстве могут утвердить некоторые меры, чтобы сохранить крупные предприятия.

Лесопромышленные компании подготовили обращение к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой ввести мораторий на банкротство в лесном секторе. Соответствующий проект письма (есть у “Ъ”) подготовил комитет заксобрания Архангельской области и вынес его на рассмотрение областной думы.

В проекте обращения указывается, что даже крупные компании региона истощили запас прочности и не только работают с убытком, но и начинают допускать задолженности по налогам и прочим обязательным платежам.

Убыток по отрасли за последние три года там оценивают более чем в 15 млрд руб. В письме указывается, что на поддержку сектора с каждым годом выделяется все меньше средств. Если в 2023 году на компенсацию расходов при экспорте продукции лесопромышленного комплекса было выделено 7,6 млрд руб., то на 2026 год предусмотрено 550 млн руб. При этом субсидирование морских отгрузок из портов Северо-Запада прекращено.

В условиях снижения экспортных цен, роста транспортных тарифов и увеличения фискальной нагрузки некоторые предприятия лесного комплекса уже находятся на грани банкротства, отмечают авторы. В связи с этим они предлагают ввести на три года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, предоставить отсрочку не менее чем на три года по уплате налоговых задолженностей и иных обязательных платежей с последующей рассрочкой, а также на три года освободить компании от мер по взысканию долгов по налогам, сформировавшихся на 1 января 2026 года. Меры поддержки предлагается распространить на системообразующие предприятия при условии разработки программ по финансовому оздоровлению с согласованием плана с властями региона. Источники “Ъ” говорят, что среди северо-западных компаний в наиболее сложном положении оказались «Сегежа Групп», группа УЛК, «Титан» и «Лесозавод 25».

Владелец УЛК Владимир Буторин отмечает, что лесопромышленная отрасль «достигла дна» и мораторий может стать одним из инструментов поддержки.

Он напоминает, что, если компания не может уплатить налоги в срок, ей начисляется штраф в 20% от суммы долга, а еще 12% она обязана заплатить судебным приставам. «Зачем добивать этими платежами компании, которые и так находятся в сложном положении?» — отмечает господин Буторин. По его словам, на лесопромышленников, как и на других экспортеров, негативно влияет крепкий рубль. Кроме того, он указывает на рост стоимости логистики. По словам эксперта, если в 2025 году средняя стоимость транспортировки пиломатериалов составляла $30 за кубометр, сейчас — уже $70 за кубометр. Из-за этого затраты УЛК на логистику выросли на 2,4 млрд руб. Господин Буторин прогнозирует, что к концу 2026 года может закрыться 50% предприятий лесопромышленного комплекса, в том числе крупных компаний.

Вице-президент «Сегежа Групп» Николай Иванов называет поднятые архангельскими депутатами вопросы «критически важными и актуальными для всех лесных регионов России». При этом, по его словам, помочь стабилизации ситуации в секторе могут и другие меры. В том числе господин Иванов предлагает ввести на три года мораторий на изменение подходов к расчету арендной платы за использование лесов, временный запрет на расторжение договоров аренды участков в случае неполного выполнения мероприятий по сохранению лесов в период 2022–2025 годов, а также запрет на повышение в 2026 году ставок вывозных пошлин на продукцию из древесины и запрет на введение новых экспортных пошлин. Кроме того, в группе считают необходимым вернуть субсидии на отгрузки на экспорт через порты и установить понижающий коэффициент от железнодорожного тарифа для продукции лесной отрасли на 2026 и 2027 годы в размере 0,9.

В Минпромторге комментарий не предоставили. Но, по словам источников “Ъ”, на последнем совещании у главы министерства Антона Алиханова обсуждалась сложная ситуация в отрасли и власти признавали необходимость мер поддержки для отдельных предприятий, которые находятся в критической ситуации. Другие собеседники “Ъ” полагают, что компаниям могут пойти навстречу по ряду пунктов, чтобы предотвратить массовое банкротство.

Ольга Мордюшенко