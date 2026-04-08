В СНП призвали ускорить создание в России стратегических хранилищ нефти

Создание стратегических нефтехранилищ в России поможет обеспечить энергетическую безопасность страны при нестабильности. Об этом заявил первый зампредседателя совета Союза нефтегазопромышленников (СНП) России Анатолий Замрий на форуме «Нефтяная столица».

Среди факторов, объясняющих необходимость стратегических запасов нефти, господин Замрий назвал:

перестройку экспортных потоков с западных стран на Индию и Китай;

санкции в области морских перевозок нефти;

риски атак БПЛА на трубопроводную инфраструктуру и перерабатывающие предприятия;

геополитическую нестабильность.

Анатолий Замрий отметил, что стратегические запасы помогли бы сократить риски и укрепить геополитические позиции. «Создание таких хранилищ — это не опция, а необходимость уже на сегодняшний день. И коль скоро столько этот вопрос обсуждается, сейчас как раз самое время, когда необходимо принимать какие-то решения»,— отметил глава СНП (цитата по «Интерфаксу»). Он призвал рассмотреть все виды хранения нефти: в подземных хранилищах, в льдогрунтовых, в наземных резервуарных парках с усиленной защитой.

Система стратегических запасов нефти используется странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА). В России вопрос о создании подземных резервуаров для нефти обсуждался еще в 2020 году во время падения цен на нефть из-за ограничений в пандемию. В 2022 году инициатива снова начала обсуждаться после ограничений со стороны западных стран на импорт российского сырья.