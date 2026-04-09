Патриотическая игра доведет до добра

Дошкольники в рамках занятий в детских садах будут изучать темы любви к Родине, важности семьи, развития нравственных качеств и формировать представления о гражданственности и ответственности. Образовательный процесс будет построен в игровой форме в рамках нового курса «Добрые игры», стартующего уже в следующем учебном году. Тематические материалы для курса уже прошли общественное обсуждение и сейчас дорабатываются в Минпросвещения.

С 1 сентября 2026 года в программу всех российских детских садов будет введен проект «Добрые игры», посвященный духовно-нравственным ценностям. Об этом в среду, 8 апреля, заявила замминистра просвещения Ольга Колударова во время совещания в Уральском федеральном округе. Предполагается, что в рамках курса дошкольники в игровой форме — самостоятельно и совместно со взрослыми — будут узнавать о «большой и малой родине, семье и взаимоотношениях между людьми, труде и безопасности, культуре и природе, памятных исторических событиях и героях Отечества».

О необходимости запуска проекта по воспитанию ценностей у дошкольников власти говорили еще осенью 2024 года. Тогда воспитательница вологодского детского сада Надежда Воронцова во время встречи президента с победителями педагогических конкурсов предложила Владимиру Путину распространить проект «Разговоры о важном» и на дошкольные учреждения (см. “Ъ” от 3 октября 2024 года). «В 5 лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину»,— объяснила она. Глава государства предложение одобрил, но попросил предварительно обсудить его с педагогами и психологами, чтобы «не перегибать» и сделать все «искренне, объективно и доходчиво».

После этого в Институте детства, семьи и воспитания, подведомственном Минпросвещения, занялись разработкой материалов подобных занятий. С сентября по декабрь 2025 года в 56 детских садах в 23 регионах началась апробация проекта под названием «Добрые игры». По данным министерства, помимо педагогов, в эксперименте было задействовано 2,5 тыс. семей. В феврале и марте 2026 года институт публиковал для общественного обсуждения учебные материалы, которые предлагается применять с сентября этого года.

Материалы разделены на несколько комплектов в зависимости от того, кто ими будет пользоваться (родители или воспитатели), а также к какой возрастной группе относится ребенок (3–5 лет или 5–7 лет). Внутри материалов представлено шесть тем: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России» и «Уголок России — край родной». В рамках последней темы детям предлагается игра «Малая родина», во время которой нужно совместно с родителями указать на карте России, где расположен их родной населенный пункт, раскрасить картинку «фото из путешествия», нарисовать любимое место в городе и пройти лабиринт «Помоги девочке дойти до садика».

Воспитателям предлагается в рамках тематических занятий поддерживать «любознательность по отношению к родному краю».

Для этого детей 5–7 лет нужно знакомить «со смыслом некоторых символов и памятников населенного пункта», «развивать умения откликаться на проявления красоты в различных природных и архитектурных объектах» и «поддерживать проявления у детей первичной социальной активности в желании принять участие в традиционных праздниках, значимых событиях, акциях».

В рамках темы «Народы России» подготовлены раскраски и игры на нахождение совпадений между национальными костюмами народов страны и традиционными блюдами. Детям также предлагается нарисовать российский флаг. Воспитатель же в рамках занятий должен прививать детям «уважительное отношение к нашей многонациональной Родине — России», познакомить с «государственными символами и государственным праздником «День народного единства», а также «поддерживать интерес к народной культуре страны».

Итоговый вариант методических материалов и «инструментария для педагогов», по словам Ольги Колударовой, Минпросвещения пока еще разрабатывает.

«Ценности детям независимо от их возраста необходимо прививать, погружая в культуру, но не делая это напрямую»,— прокомментировал “Ъ” планы Минпросвещения первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ, многодетный отец Павел Пожигайло. Он отмечает, что формат, в котором дети будут читать литературные произведения, петь в хоре или разбирать произведения, привьет любовь к Родине и ценности гораздо эффективнее, поэтому успех проекта будет зависеть от реализации на местах. «Если сохранится игровая, а не дидактическая направленность занятий и будет возможность поговорить по душам со взрослыми, искренне разделяющими и поддерживающими такие взгляды, дети их без проблем усвоят,— уверен эксперт.— Но и дальше, в школе, нужно меньше говорить в лоб и больше через погружение в культуру и реальные традиции».

Полина Ячменникова